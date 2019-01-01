ساري: مشاركة ديميرال كانت خطئًا مني وعلي رابيو أن يبقى هادئاً

ديميريال تسبب في الكثير من الأخطاء أمام فيرونا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أن مشاركة ديميرال لاعب السيدة العجوز، الغير موفقة أمام فيرونا بالأمس، كانت خطاً منه.

ونجح يوفنتوس في التغلب على فيرونا بالأمس بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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وقال ساري في تصريحات عقبت اللقاء: "بوفون ظهر بشكل أكثر من رائع في التدريبات، وكذلك في المباراة".

وانتقدت بعض الجماهير، أداء ديميرال في المباراة، بسبب تراجع مستواه وتسببه في الكثير من الأخطاء أثناء مشاركته.

وقال ساري، حول مشاركة ديميرال: "مشاركته كانت خطأ مني، لم تكن أفضل مباراة له لأننا لعبنا أمام فريق يلعب على الضغط العالي، مما جعله يرتكب الكثير من الأخطاء".

وتابع حول مباراة الأمس: "من الناحية العقلية الفريق يشعر بالتعب بعد مباراة دوري أبطال أوروبا، ولكن نحن مازلنا فريقاً تحت الإنشاء".

وأكمل: "فيرونا يتمتع بطاقة جيدة، وليس من السهل قلب المباراة عليه، فريقنا يتحسن وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

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وحول عدم مشاركة الوافد الجديد رابيو في المباريات، قال ساري: "ماتويدي لديه القدرة على بداية اللعب، يجب علينا استغلاله، وعندما يكون رابيو جاهزاً وهو الأفضل سيلعب بالتأكيد يجب أن يبقى هادئاً".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.