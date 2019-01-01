ساري: مستقبلي لا يتوقف على مواجهة أرسنال

لا يرى رحيله منطقياً في حالة الخسارة

أصر ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن نتيجة فريقه بنهائي الدوري الأوروبي، لن تؤثر على مستقبله مع البلوز.

تشيلسي يلاقي أرسنال في نهائي البطولة يوم 29 مايو الجاري بمدينة باكو في أذربيجان، وسط أنباء حول رحيل ساري.

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مستقبل المدرب الإيطالي يبدو غامضاً بشكل كبير، سواء بالبقاء أو الرحيل عنه والعودة لبلاده.

ساري قال في تصريحات صحفية:"أعتقد اننا مرينا بموسم جيد جداً رغم العديد من المشاكل، خسرنا بعض المباريات بطريقة سيئة ولكن أنهينا الموسم في المركز الثالث".

وأضاف:"تأهلنا أيضاً لنهائي كأس الرابطة المسابقة الصعبة جداً، والآن لدينا فرصة اللعب بنهائي الدوري الأوروبي".

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وتابع:"إذا كانت الأمور متوقفة على نتيجة النهائي، كنت رحلت عن الفريق بشكل فوري، 10 أشهر من العمل الشاق تتوقف على 90 دقيقة فقط؟ هذا غير منطقي".

واستكمل:"سعيد جداً بالعمل في تشيلسي أحد أهم الأندية في البريميرليج، مستقبلي هو يوم الأربعاء وهذا كل ما أفكر فيه".

وفي نهاية حديثه شدد الإيطالي على اجتماعه بإدارة تشيلسي بعد النهائي، من أجل الوقوف بشكل نهائي على ملامح الفترة القادمة.