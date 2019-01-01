ساري: لو لُعبت المباراة منذ 3 أشهر لخسرنا بفضيحة

تعرف على تصريحات ساري بعد فوز ليفربول على تشيلسي

أشاد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، بالمستوى الذي ظهر به فريقه أمام ليفربول مؤكدًا تحسن فريقه خلال الأشهر الماضية.

انتصر ليفربول بثنائية نظيفة على تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب البريميرليج ويتجاوز أصعب لقاء في رحلة تحقيق اللقب.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا لقاء جيد نظرًا لصعوبة المنافس وكنا في أفضل أحوالنا لمدة 50 دقيقة وبعدها استقبلنا هدفين مفاجئين. أعتقد إجمالًا لعبنا مباراة جيدة".

وتابع: "ليفربول في الوقت الحالي أفضل منا ولكننا نسير في الطريق الصحيح، شاهدنا الهجمات التي صنعناها بعد هدفي الريدز ولم يكن إيدين أو هيجواين محظوظين بما فيه الكفاية للتسجيل".

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

المدرب الإيطالي أشار إلى أنّ فريقه يتحسن في الآونة الأخيرة ولو أنّ هذا اللقاء لُعب منذ ثلاثة أشهر لما نجح البلوز في تقديم نصف أداء الليلة.

ورفض ساري الحديث عن إصابة روديجير مشيرًا إلى أنّ الأمر لا يبدو خطيرًا ولكن من الضروري القيام بالفحوصات اللازمة.

وأردف: "لا أستطيع التكهن ببطل الدوري لأنّ الفريقين متقاربين للغاية. بالنسبة لي لعبنا بصورة جيدة في 20-25 دقيقة في الشوط الثاني رغم عدم وجود المساحات".

واختتم: "ليس من السهل احتلال المركز الرابع في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي ولكن علينا القتال حتى النهاية والفترة المقبلة ستكون صعبة على الجميع لأننا مرهقون بفعل الموسم المعقد".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح سجل الهدف الثاني ضد تشيلسي ليصبح سادس الهدافين التاريخين لفريق ليفربول.