ساري: لست قلقًا من وضع يوفنتوس الحالي

أبرز تصريحات ماوريسيو ساري قبل مواجهة يوفنتوس وليفركوزن

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن الوضع الحالي للفريق ليس مقلقًا بالنسبة له مشيرًا إلى أن كرة القدم تعرف الكثير من لحظات الصعود والهبوط.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس أمام مضيفه باير ليفركوزن ضن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول النتائج السلبية الأخيرة والأداء المهتز وانتقادات الصحافة قال ماوريسيو ساري إن الصورة الكاملة أحيانًا لا تكون متاحة بالنسبة للجميع.

وأضاف: "الفريق في حالة جيدة والمجموعة تؤدي بشكل جيد، الرغبة والحماس موجودان ولكن أحيانًا لا تأتي الأمور بنفس الصورة التي تم التخطيط لها"

وتابع: "غدًا سيكون لدينا مباراة هامة بغض النظر عن حسابات التأهل والنقاط، علينا اللعب من أجل الفوز كما نلعب دائمًا في كل المباريات التي نشارك فيها"

وأردف: "أدريان رابيو مميز ولكن حالته البدنية هي التي ستتحكم في مشاركته أمام ليفركوزن، هو يستطيع اللعب في أكثر من مركز وهذا شيء مهم بالنسبة للاعب الوسط"

وحول ذكرياته الأوروبية قال إن أكثر مباراة يتذكرها هي نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي حين توج بالبطولة الأولى له في عالم التدريب كمدرب لتشيلسي.

وأكمل: "أتمنى أن تكون هناك ذكريات أوروبية مميزة في المستقبل، هذا ما نعمل من أجله في الوقت الحالي ونتمنى أن ننجح في النهاية"

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يذكر أن يوفنتوس يتصدر مجموعته وقد حسم التأهل منذ الجولة الماضية التي فاز فيها على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء.