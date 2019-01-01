ساري: لست خائناً لو انتقلت ليوفنتوس

المدرب الإيطالي يقضي أيامه الأخيرة في تشيلسي

أصر ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أنه ليس من الخيانة عودته للدوري الإيطالي مرة أخرى من بوابة يوفنتوس.

مدرب نابولي السابق يعتبر من أبرز المرشحين لخلافة ماسيميليانو أليجري في يوفي، نظراً لعدم تأقلمه مع أجواء الدوري الإنجليزي.

البعض يرى انتقال ساري للبيانكونيري خيانة كبيرة لفريقه السابق، نظراً للعداوة التي تجمع بين الطرفين.

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وقال الإيطالي عن هذا الاتهام:"خائن؟ لمن يتم توجيه هذه الصفة؟ ربما لشخص تهاون أو قام بتفضيل نفسه على المجموعة".

وأضاف:"كل ما يهمني هو الشعار الموجود على واجهة القميص وليس الإسم الذي خلفه".

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وتابع:"لا توجد لدي مشكلة تجاه أي لاعب يقوم بتقبيل الشعار، لماذا تحرم نفسك من التعبير عن حبك لفريقك، بمجرد التفكير في ما قد يحدث بعدها بعشر سنوات".

واستكمل ساري:"العديد من النجوم قاموا بالانتقال من ميلان إلى إنتر والعكس، ربما الأفضل أن لا يحدث ذلك بشكل مباشر، لكنها خطوة واردة ربما تفرضها عليك الحياة".

يذكر أن فرانك لامبارد وأليجري نفسه، هما من أقرب المرشحين لخلافة ساري في تشيلسي بحالة رحيله.