ساري: كانتي سيشارك أمام آرسنال بنسبة 50%

غياب كانتي سيكون مشكلة كبيرة وفقاً للمدرب الإيطالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي تأكيد أو نفي مشاركة نجولو كانتي نجم وسط الفريق في نهائي الدوري الأوروبي غداً ضد آرسنال.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي:"لا أعرف، كانتي كان لديه مشكلة صغيرة يوم السبت في ركبته، أعتقد أن المشكلة هي التوقيت لأنه كان أمامنا فقط أربعة أيام، نحن نحاول، لم تكن إصابة خطيرة بأي حال".

وأضاف:"سنحاول غداً مرة أخرى، أعتقد أن الفرص هي 50-50، بالأمس كانت 60-40 لصالح الرفض، الآن تساوت الكفة بعد أن بات أفضل".

وأوضح:"سنكون في مشكلة مع لاعبي الوسط إذا لم يلعب، في الوقت الحالي لدينا 3 لاعبين لـ3 مراكز، لذلك نحن في مشكلة، وبدون نجولو سيكون الأمر مشكلة كبيرة".

أما عن ترشحه لتدريب يوفنتوس قال:"أريد فقط التفكير في النهائي، لدي عقد مع تشيلسي لمدة عامين، لذلك أولاً سأتحدث لاحقاً مع تشيلسي، ولكن ليس الآن، الآن يجب أن نفكر فقط في النهائي".

وتابع:"الكل يعرف رأيي لأنه لا يزال كما هو من المؤتمر الصحفي الأخير، أريد فقط أن أتحدث بشأن النهائي اليوم".

ويلتقي تشيلسي بغريمه اللندني آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 29 مايو في باكو عاصمة أذربيجان.