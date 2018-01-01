ساري: كانتي تطور هجوميًا ولم نقتل المباراة مبكرًا

تعرف على تصريحات ماوريسيو ساري عقب مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ فريقه تأخر في حسم الفوز على كريستال بالاس، كما أشاد بتطور نجولو كانتي.

كانتي أحرز هدف الفوز على بالاس ليحقق البلوز 3 نقاط ثمينة ويحتفظ بالمركز الرابع.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "لم نقتل المباراة بصورة مبكرًا وانتظرنا وقت طويل لتسجيل أول هدف".

وتابع: "من الجيد أننا استطعنا السيطرة والاستحواذ على المباراة ولكن التأخر في إحراز الأهداف أمر ليس جيدًا".

ساري أشاد بتطور كانتي هجوميًا مؤكدًا أنّ اللاعب كان الأفضل قبل انطلاق الموسم في المهام الدفاعية ولكنّه استطاع أن يقدم إضافة أكبر في الثلث الهجومي.

ووصل كانتي إلى الهدف الثالث في الموسم الحالي ليحقق أفضل أرقامه تهديفيًا في البريميرليج.

📊بالأرقام - كيف كانت مباراة نجولو كانتي أمام كريستال بالاس:



97 ٪ دقة التمرير👌

94 اللمسات

6 اعتراضات

3 تسديدات👟

1 خلق فرصة

1 تسديد على المرمى🥅

هدف واحد ⚽️



مسمار منتص الملعب الهداف 👏 pic.twitter.com/A7aTItBOQu — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

وحول إصابة أوليفييه جيرو، أوضح: "لقد تعرض لكدمة في الكاحل وفضلت عدم استمراره في المباراة كإجراء احترازي. سوف يخضع للفخص الطبي لمعرفة مدى خطورة الإصابة".

واختتم: "نلعب أمام 19 منافس مختلف طوال الموسم وعلينا التركيز على الفريق فقط والأهم دائمًا هو الاستمرارية".

تشيلسي وصل للنقطة 43 ليحتل المركز الثالث خلف مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول.