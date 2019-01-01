ساري عن براج: لم أرَ شيئاً كذلك في 20 عاماً!

المدرب الإيطالي يشير لتلك الأزمة الشهيرة بين الشوطين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته بفوز فريقه على سلافيا براج التشيكي وتأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي:"شوط أول جيد كما أعتقد، ولكن كالعادة في آخر شهرين بدأنا الشوط الثاني بشكل سيئ للغاية، نحتاج إلى حل لتلك الأزمة".

وأضاف:"ربما خرجنا من الشوط الأول نعتقد أننا قد تأهلنا، لديهم القوة البدنية أيضاً، لم أرَ شيئاً مشابهاً في آخر 20 عاماً، عدد الانطلاقات والمسافات التي يركضوها بسرعة كبيرة، لذلك كان الشوط الثاني أصعب بالنسبة لنا".

وتابع:"ولكننا سعداء للغاية بالوصول إلى نصف نهائي أوروبي، هذا ليس سهلاً".

أما عن الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد في المباراة قال:"لا شيء خطير كما أتمنى، لقد كانت ضربة قوية، ولكن أعتقد أنه قادر على التعافي قبل المباراة المقبلة يوم الاثنين".

وكان تشيلسي قد فاز إياباً 4-3، ليتأهل لملاقاة أينتراخت فرانكفورت بمجموع المباراتين (5-3).