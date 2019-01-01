النتائج المباشرة
الدوري الأوروبي

ساري: سعيد بالأداء وليس النتيجة

التعليقات()
Getty Images
المدرب الإيطالي يرى أن فريقه كان الأحق بالفوز..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته بأداء فريقه رغم التعادل مع أينتراخت فرانكفورت 1-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ساري لبي تي سبورت:"أنا سعيد للغاية بالأداء وليس النتيجة، بعد 25 دقيقة بدأنا اللعب بالفعل"!

وأضاف:"لقد لعبنا أول 35 دقيقة في الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، لذلك أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، ولكن 1-1 خارج الديار ليست نتيجة سيئة".

وأوضح:"أعتقد أننا كنا نستحق هدفاً ثانياً، كان لدينا 3 أو 4 فرص، كان بإمكاننا التسجيل، ولكن الآن يجب علينا الحذر في العودة، والحفاظ على العقلية".

اختيارات المحررين

وتابع:"إنهم خصم خطير للغاية خصوصاً بوجود يوفيتش، لديهم الحركية والشراسة".

ويحل فرانكفورت ضيفاً على تشيلسي في ستامفورد بريدج لخوض الإياب يوم الخميس المقبل.

إغلاق