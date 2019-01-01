ساري يتحدث عن تغيير الخطة والشريك المثالي لرونالدو

يوفنتوس في مواجهة سبال هذا السبت

هيثم محمد فيسبوك تويتر

استبعد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، فكرة الاعتماد على دفاع ثلاثي في لقاء سبال في ظل الغيابات العديدة بصفوف الفريق على صعيد الأظهرة.

وفقط يوفنتوس ماتيا دي تشيليو ودانيلو بسبب الإصابة، بينما غادر أليكس ساندور للبرازيل بسبب طاريء عائلي.

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وقال ساري بالمؤتمر الصحفي للقاء: "ثلاثي دفاعي؟ لا، بالنسبة لي صعب تطبيقها إلا في حالات نادرة أثناء المباراة، بالأمس جربنا حلاً واليوم سنجرب آخر ثم نرى".

وأضاف: "الاعتماد على قلب دفاع في مركز الظهير الأيسر صعب لأن كل مدافعي الفريق يلعبون بالقدم اليمنى، سنرى من من لاعبينا يلعب بقدمه اليسرى".

وواصل ساري: "روجاني ستأتي فرصته، إيمري تشان ردة فعله على الاستبعاد الأوروبي كانت جيدة ولا أعرف سيبدأ أم لا، أما ماندجوكيتش فخارج الحسابات حالياً بالاتفاق مع الإدارة".

واستمر: "رامسي أتمنى أن يكون قادراً على لعب ثلاثة لقاءات على التوالي، هناك فرق بين أن تلعب 60 دقيقة مثل ما حدث وأن تلعب لقاء كامل، أما رابيو فلم يلعب كثيراً في 2019 ويحتاح للصبر".

وختم: "رونالدو يمكنه اللعب مع أي من الثنائي ديبالا أو هيجواين، هذا الثلاثي من كبار القوم ويملك مقومات فنية كبيرة للغاية".

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ويستضيف يوفنتوس سبال مساء السبت ضمن لقاءات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.