ساري: رونالدو الأقوى في العالم وعائلتي تكره يوفنتوس

قبل مواجهة فيورنتينا بالدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، على سعادته الشديدة بالعودة مرة أخرى، للجلوس على دكة البدلاء وإدارة المباريات.

ساري عانى من أزمة صحية هذا الصيف، منعته من الظهور مع فريقه الجديد بأول مواجهتين له بالدوري الإيطالي.

مدرب تشيلسي السابق يستعد للظهور للمرة الأولى، عندما يلعب فريقه أمام فيورنتينا غداً السبت.

وقال ساري قبل تلك المواجهة:"التواجد في التدريبات والجلوس على الدكة لإدارة الفريق هو كل شيء لأي مدرب، أشكر الجهاز الطبي على معالجتي خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"الأطباء أخبروني بضرورة الحذر والاعتناء بصحتي بشكل أكبر".

وعن تصريحات إيمري تشان بعد استبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا:"نحن الآن نتحدث عن الحرج بخصوص القرار الذي قمنا به، رد فعل اللاعب كان عاطفياً بصورة كبيرة، وهو ما اضطررنا لتركه يتخلص من هذا الغضب قبل المواجهة عندما أصبح الوضع هادئاً".

واستكمل:"في هذه اللحظة أفكر فقط في تحقيق البطولة، نحتاج لتنظيم قوي في هذه المرحلة بعيداً عن التناوب والمداورة، لدينا خضيرة ورابيو ورامسي وغيرهم في خط الوسط وأيضاً بنتانكور".

مستوى رونالدو:"هو اللاعب الأقوى في العالم، يصنع الفارق في أي وقت، ومن حقه الحصول على الحرية ويجب على من حوله مساعدته".

وعن تشجيع عائلته لفيورنتينا:"أمي لم تكن سعيدة أبداً عندما وقعت ليوفنتوس لأنها تشجع فيورنتينا، ولكني اخترت المكان الأنسب لي".

غياب كيليني وإصابته بالرباط الصليبي:"هو روح الفريق ويحرص دائماً على تحفيز زملائه، خسارته ستؤثر بكل تأكيد، أتمنى الاستفادة من قدرات روجاني وكذلك دي ليخت في الفترة القادمة".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بـ6 نقاط، متساوياً مع كل من إنتر وتورينو بنفس الرصيد.