ساري: تمنيت رحيل درينكووتر - وهل هازارد الأفضل في العالم؟

تصريحات المدرب الإيطالي قبل مواجهة سلافيا براج بالدوري الأوروبي

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن وصف الجناح البلجيكي إدين هازارد أفضل لاعب في العالم، شيء صعب جداً في الوقت الحالي.

هازارد تألق بشكل لافت مع البلوز في الفترة الأخيرة، وسجل ثنائية الفريق في الفوز على وست هام الإثنين الماضي بالدوري الإنجليزي.

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ساري تواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سلافيا براج غداً الخميس في دور الثمانية من الدوري الأوروبي، وتحدث عن رؤيته لمستوى النجم البلجيكي.

وقال ساري:"هل هازارد الأفضل؟ من الصعب قول ذلك، ولكنه من أفضل اللاعبين في العالم، طموحنا هو أن نكون الفريق الأكبر في أوروبا".

هل يلعب غداً؟:"لا نعرف حتى الآن، قضى الساعات الماضية في التعافي بصالة الألعاب الرياضية ولم أراه، كان يشعر بالتعب صباح اليوم أيضاً، لذلك علينا الانتظار لصباح الغد".

وأما عن أدوار كانتي:"رأيي مهم جداً بالنسبة لي، كانتي يمكنه اللعب في ثنائي وسط لأنه بطل العالم، ولكن التواجد ضمن 3 لاعبين يجعله يظهر بصورة أفضل من الناحية الفنية".

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غياب داني درينكووتر المستمر:"هو يعلم السبب جيداً، داني لا يناسب أسلوب لعبي وأخبرته بكل شيء قبل بداية الموسم، ولكنه اختار البقاء وتمنينا أن يُغير قراره".

عقوبة الحظر من الانتقالات:"دعونا نتحدث عن كرة القدم فقط، لا أريد التفكير في أي شيء آخر".

ويلعب تشيلسي غداً خارج ملعبه أمام سلافيا براج، قبل مواجهة صعبة أمام ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.