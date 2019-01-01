ساري بعد الهزيمة من إيفرتون: قدمنا أفضل أشواط الموسم

مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري يرفض الهجوم على لاعبيه رغم الهزيمة من إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الهجوم المبالغ فيه على اللاعبين بعد خسارة البلوز أمام إيفرتون بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من البريميرليج.

وقال ساري في تصريحاته بعد المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لقد قدمنا أفضل شوط لنا هذا الموسم، لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول ولا أعلم ما الذي حدث للاعبين في الشوط الثاني، لا أستطيع أن أشرح ما حدث، كان بالإمكان إحراز أربعة أو خمسة أهداف بالشوط الأول ولكن الأداء تراجع فجأة بعد ذلك ولم نحسن الدفاع ضد الهجمات المرتدة".

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كما أضاف المدرب الإيطالي: "تحكمنا في إيقاع المباراة ولكننا لم نحسن الدفاع في بداية الشوط الثاني، المشكلة كانت تكمن في عقلية اللاعبين داخل الميدان، المشكلة لم تكن في الدافع أيضًا لأننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، أمامنا الآن ثماني مباريات علينا أن نقاتل من أجل الفوز بهم".

يذكر أن تشيلسي قد تراجع للمركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع.