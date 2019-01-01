ساري: اللعب في أنفيلد صعب لكننا لا نخشاه

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري ونقلها الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن اللاعب في ملعب أنفيلد له حالة خاصة للغاية.

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وقال ساري: "ليفربول يعاني من الضغط وهذا أمرًا طبيعيًا، إذا أردت الفوز بالدوري الإنجليزي يجب أن تلعب تحت الضغط لوقت طويل، ويمكن لذلك الضغط أن يكون أمرًا إيجابيًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي نحن نقاتل من أجل أحد المراكز الأربعة الأولى، لذلك نحن في حاجة للنقاط، ونعلم أن الأمور لن تكون سهلة في ملعب أنفيلد، لكننا سنحاول بكل طريقة ممكن".

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وأكمل: "كل مباراة نلعبها تكون صعبة، وليفربول واحد من أفضل فرق إنجلترا في الوقت الحالي ووصلوا لنهائي دوري الأبطال الأخير".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي و للأخير مباراة مؤجلة أمام نظيره مانشستر يونايتد.