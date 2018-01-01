ساري: اللحاق بليفربول كان مستحيلاً من البداية!

خسارة البلوز أمام ليستر زادت الأمور تعقيداً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي اعتقاده بأن المنافسة مع ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليج كانت مستحيلة من البداية، وذلك عقب الخسارة أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.

وقال ساري لبي بي سي سبورت:"المباراة تغيرت بعد الهدف، لقد لعبنا جيداً لـ55 دقيقة، ولكن بعد الهدف رد فعلنا لم يكن صائباً". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"لقد تصرفنا وكأننا تحت الصدمة بعض الشيء، ومع هذا الارتباك الذهني كان علينا أن نحافظ على طريقة لعبنا قبل الهدف، حيث كان هناك الوقت الكافي للتعويض".

وتابع:"الخسارة أمام الفرق الأقل تقلقني، يجب أن نفهم سببها، حين نتأخر 1-0، من المهم أن نستطيع الرد، كان هناك وقتاً كافياً لتسجيل هدفين".

أما عن سباق البريميرليج فأوضح:"لقد كان الأمر مستحيلاً من البداية، كما قلت في بداية الموسم من المستحيل اللحاق بلفربول ومانشستر سيتي، يجب أن نواصل الحذر لأجل البقاء في المراكز الأربعة الأولى".

يذكر أن تشيلسي قد بقي في المركز الرابع بـ37 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال الخامس، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، إضافةً إلى 11 نقطة عن المتصدر ليفربول.