ساري: الإنجليز يتعرضون للظلم ولست قلقاً من مستقبلي مع تشيلسي

المدرب الإيطالي يؤيد تصريحات نظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن الإرهاق يؤثر بشكل كبير على اختياراته مع البلوز في الفترة الأخيرة.

تشيلسي لعب ضد مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي خسره بركلات الترجيح، قبل التوجه لملاقاة توتنهام وفولهام بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

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وقبل مواجهة دينامو كييف بالدوري الأوروبي غداً الخميس، يعتقد أن الأندية الإنجليزية تعاني بشكل كبير من تراكم المباريات.

وقال ساري في تصريحات صحفية:"نحن لا نعاني من أي إصابات، لكن لدينا بعض اللاعبين يشعرون بالتعب بسبب الأسبوع الماضي، لعبنا 130 دقيقة بالنهائي، يجب تقييم الوضع لإراحة بعض اللاعبين".

وأما عن تحسن أداء فريقه:"الأمر ليس تكتيكياً بشكل بحت، ربما قمنا بتغيير طريقة الضغط، ولكن نحاول اللعب بنفس الطريقة، ربما هذا التطور جاء بسبب بعض النواحي الذهنية، والتعافي من خسارتنا 6/0 من مانشستر سيتي بالدوري".

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التراجع ضد فولهام:"قمنا بتغيير ستة لاعبين في مباراتي فولهام وتوتنهام، لدينا مجموعة جيدة للتدوير ولكن يظل الإرهاق عامل مؤثر".

مستقبله الموسم القادم:"النتائج فقط هي الأهم، في هذه اللحظة لا أفكر في تلك الأمور، أريد تحقيق الانتصارات من أجل النادي والفريق، أشعر بثقة كبيرة جداً في الوقت الحالي".

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التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الأوروبي:"يمكننا تحقيق ذلك في الدوري أيضاً، نحن نقاتل ونبتعد بنقطتين فقط، وسنركز أيضاً في اليوروباليج لأنها ثاني أكبر بطولة أوروبية".

تصريحات بوتشيتينو حول تعرض الأندية الإنجليزي للظلم:"نعم هذا صحيح، نحن نلعب 7 أو 8 مباريات أكثر من باقي الفرق في أوروبا، الأمور صعبة جداً لنا خلال شهري مارس وإبريل".

تشيلسي يستضيف دينامو كييف غداً الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، قبل الخروج لملاقاته في أوكرانيا بنفس اليوم من الأسبوع القادم.