ساري: استطعنا العودة في الشوط الثاني ونترقب مباراة أرسنال

تعرف على تصريحات ساري بعد الفوز على واتفورد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، أنّ الفريق بدأ المباراة بصورة سيئة ولكن تحسن في الشوط الثاني مشيرًا إلى متابعته لقاء أرسنال لمعرفة موقفه من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي وضع قدمًا في التشامبيونزليج الموسم المقبل بعد الفوز على واتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا القاء متعبين على المستويين الذهني والبدني ولكن بعد ذلك نجحنا في الشوط الثاني في استغلال الفرص وتسجيل هدفين مبكرين لنستعيد السيطرة".

وتابع: "سعيد بتطور لوفتوس تشيك وهذا الأمر مفيد لي وللمنتخب الإنجليزي وقادر على أن يكون أفضل متوسط ميدان في أوروبا، كما أنني لا أعرف مستقبل جونزالو هيجواين، لقد لعب معنا وفي إسبانيا وإيطاليا ويحتاج الوقت للتأقلم على أسلوب إنجلترا. أتمنى تواجده معنا في الموسم المقبل".

المدرب الإيطالي أشار إلى أنّ حظوظ الفريق في دوري أبطال أوروبا لم تُحدد بعد موضحًا انتظاره لنتيجة مباراة أرسنال وبرايتون لمعرفة ملامح المنافسة في الجولة الأخيرة. كما أشاد بجاري كاهيل الذي لعب آخر مباراة له في "ستامفورد بريدج" قبل الرحيل.

🔵 تشيلسي قدّم مباراة رائعة

شوط ثانٍ عظيم من ساري ورجاله 👏

كل ما جاء بالمباراة 👇 pic.twitter.com/JszZgKKCvI — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وأردف: "لا أعرف سوى أنّ نجولو كانتي يعاني من إصابة في الأوتار وسوف يرتاح غدًا ونجري بعد الفحوصات. لا أستطيع إجلاسه دكة البدلاء كما الحال مع إيدين هازارد لأنّه أهم لاعب في الفريق".

واختتم: "لا أعلم لماذا أطلق الجمهور صيحات استهجان، نعم لم نقدم لقاء جيد في الشوط الأول لكن الفريق يتحسن بصورة ملحوظة وظهر ذلك في الشوط الثاني. سوف نحاول التطور وتقديم الافضل لأجل الجمهور".

ووصل تشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة ويحتاج فقط لتعادل أرسنال أو خسارته مع برايتون ليضمن مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.