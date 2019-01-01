ساري: أريد استمرار جيرو وأبراموفيتش يؤثر على الفريق

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على رغبته في استمرار أولفييه جيرو بصفوف البلوز، ويكشف عن تأثير رومان أبراموفيتش عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على رغبته في استمرار اللاعب الفرنسي أولفييه جيرو رفقة الفريق لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أنه يشعر بتأثير رومان أبراهموفيتش رئيس النادي من خلال جيانفراكو زولا مساعده.

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وقال ساري: “بكل تأكيد روما أبراموفيتش له تأثير علي وعلى الفريق، مثلما كان الوضع في نابولي عندما كان الرئيس يحضر التدريبات مرة كل شهر أو شيء كهذا".

وأضاف: "ذلك التأثير طبيعي لأنه الرئيس وأشعر به من خلال زولا لأنه يستطيع التحدث مع رومان أفضل مني فهو يعرف الإنجليزية، أما أنا فلا".

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وعن وضع جيرو فقال: "ما أعرفه أن عقده يسمح له بالبقاء لعام إضافي، وأريده أن يستمر بصفوف الفريق، لذلك أتوقع أن يكون متواجدًا في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن تشيلسي يملك حاليًا 63 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيواجه نظيره وست هام مساء يوم الإثنين المقبل.