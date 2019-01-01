ساديو ماني مهدد بالغياب عن مواجهة فولهام

النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول المتألق في الفترة الأخيرة مهدد بالغياب عن مباراة الريدز ضد فولهام في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إمكانية غياب اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم هجوم فريق ليفربول المتألق في الفترة الأخيرة عن مواجهة فولهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن النجم السنغالي قد تغيب عن تدريبات الفريق بالأمس استعدادًا لمواجهة الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

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وذكرت الصحيفة أن الوضع الحالي للاعب فريق ليفربول غير معروف ولم يتم إعلان أي شيء من قبل النادي عن معاناته من أي إصابة في الفترة الأخيرة.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد اعتمد بشكل كامل في الفترة الأخيرة على ساديو ماني الذي شارك أساسيًا في معظم اللقاءات وسجل أهدافًا حاسمة.

ويدخل فريق ليفربول مواجهة يوم الأحد وهو متخلف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة بنقطة وحيدة، وتحقيق الفوز سيعطيه أفضلية في سباق الدوري حيث لن يلعب السيتي هذا الأسبوع.

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ستؤجل مباراته في هذه الجولة بسبب مباراته في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق سوانزي سيتي.