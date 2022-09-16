"ساديو ماني ليس سعيدًا في بايرن ميونخ!"

لاعب ليفربول وبايرن السابق يشخص مشكلة السنغالي

يؤمن لاعب ليفربول وبايرن ميونخ السابق ديتمر هامان بأن السنغالي ساديو ماني المنتقل الصيف الماضي من فريق الميرسيسايد إلى عملاق بافاريا "ليس سعيدًا في الوقت الراهن".

فبعد بداية جيدة للغاية مع الفريق البافاري بتسجيل 3 أهداف في أول 3 مباريات مع فريقه الجديد، مر أمام برشلونة بالمباراة الخامسة له من دون هز شباك الخصوم.

وبدا ماني حاليًا في حاجة إلى مواصلة العمل على التأقلم مع أسلوب مختلف في كرة القدم عما اعتاد عليه في إنجلترا منذ 8 سنوات خلال تجربتيه في كل من ساوثهامتون وليفربول.

السنغالي "معزول!"

عن هذا يقول هامان، لاعب الريدز السابق من 1999 إلى 2006، وكذلك لاعب بايرن ميونخ بين عامي 1993 و1996: "إنه ليس مندمجًا هنا، لقد رأيته في ليفربول حين كان يلعب في العمق، ليس مركزه، هذا هو مركزه الحالي مع بايرن ميونخ كذلك، ولكن أفضل أداء له حين يأتي من الرواق للداخل، بالنسبة لي لا أراه سعيدًا".

وأضاف اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول موسم 2004-2005:"لاعبون آخرون مثل ليروي ساني وجمال موسيالا وحتى لوكاس هيرنانديز في الدفاع يقدمون مستويات رائعة الآن.. بينما لا يتكلم أحد عن ماني في اللحظة الراهنة، يبدو معزولًا وبالكاد يأخذ مكانه المستخق في المباريات، على بايرن ميونخ مساعدته في تخطي ذلك سريعًا".