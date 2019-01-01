ساحر بنيني يُحذر ماني من خوض لقاء السنغال ضد بلاده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر ساحر بنيني ساديو ماني نجم السنغال من خوض مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بين البلدين.

وتوعد الساحر نجم هجوم ليفربول بإصابته بأزمة قلبية ستُنهي حياته على الفور حال خاض المباراة المقرر إقامتها اليوم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

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وأشار موقع جور 24 الفرنسي أن الساحر نشر على حسابه في فيس بوك منشورًا قال فيه أن مشاركة ماني في المباراة تعني نهاية حياته، وأن بنين ستفوز بهدف من تسديدة بعيدة.

وتأتي تلك القصة بعدما أثارت بعض الجماهير المغربية الجدل بتوجيه اتهامات مباشرة لبنين باستخدام السحر في الفوز على منتخب بلادهم خلال مباراة دور الـ16 الأخيرة، إذ قال بعض المغاربة أن أفرادًا من بنين قاموا بطقوس غريبة في مدرجات استاد السلام خلال المباراة.

يُذكر أن بنين حققت نتائج مخيبة في الدور الأول تمثلت بالتعادل في مبارياتها الثلاثة، لكنها تمكنت من إقصاء المغرب من ثمن النهائي بركلات الجزاء الترجيحية في مفاجأة كبرى.