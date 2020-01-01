سابقًا لعب دافيدز بالنظارة واليوم كورونا تجبر لاعبًا على ارتداء "الكمامة" في المباريات

واقعة غريبة من نوعها

انتشرت صور لاعب كرة قدم يلعب مرتديًا قناعًا صحيًا للوقاية من فيروس كوروناعلى نطاق واسع خلال ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

المباراة أقيمت بين فريقي أوليمبيا ومونتريال إمباكت، واللاعب هو جيري بينجتسون، وهو مهاجم هندوراسي يقوم بذلك منذ فترة طويلة.

اللاعب الهندوراسي يبلغ من العمر 33 عامًا ولعب كأس العالم 2014 بالبرازيل مع هندوراس حيث أقصي منتخب بلاده حينها من دور المجموعات. و

هو يرتديها منذ استئناف منافسات كرة القدم في بلاده في نهاية سبتمبر من هذا العام وذلك من أجل حماية نفسه وعائلته من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أنه يعتقد طبيًا أن ارتداء قناع أثناء اللعب يعيق التنفس لدى الرياضيين خاصة وإن كانوا يبذلون جهدًا كبيرًا على المستوى البدني، إلا أن المهاجم يوضح عكس ذلك.

وقال المدرب بيدرو تروجليو "هذا غريب لأنه اللاعب الوحيد في الفريق وفي البطولة الذي يلعب مرتديًا قناعًا، هذا لا يزعجه وهو أيضا يسجل الأهداف"

إصابة قوية تبعد إنييستا عن الملاعب لمدة أربعة أشهر

يذكر أن فيروس كورونا قد مثل رعبًا لبعض الرياضيين من بينهم نجم أتالانتا الحالي يوسيب إيليتشيتش الذي خاف على نفسه وعائلته مستعيدًا ذكريات الحرب في بلاده حين كان صغيرًا.