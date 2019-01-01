ساؤول يدرس الرحيل عن أتلتيكو مدريد

ترقب شديد من الثنائي مانشستر يونايتد وسيتي للحصول على خدماته

يدرس لاعب الوسط الإسباني ساؤول نيجويز، فكرة الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

أتلتيكو يواجه صيف عصيب خلال الأشهر القادمة، برغبة العديد من نجومه الكبار بمغادرة الفريق.

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أولهم كان لوكاس هيرنانديز الذي انضم بالفعل إلى بايرن ميونيخ، وكذلك الفرنسي أنطوان جريزمان، وسط احتمالات انتقاله لبرشلونة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن نيجويز قد يرحل هو الآخر عن النادي الإسباني بحثاً عن تجربة جديدة.

وأشارت لرغبة أتلتيكو في الحفاظ على صاحب الـ24 عاماً، وتقديم عرض جديد له لإقناعه بالبقاء.

وتبدو المهمة في غاية الصعوبة، لرغبة الثنائي مانشستر يونايتد وسيتي في الحصول على خدماته.

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اللاعب يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ130 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يجعل رحيله مرتبط بموافقة أتلتيكو، لصعوبة دفع أي نادي هذا المقابل الكبير.

أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، يطمح في مقدرة ناديه على التفاوض، من أجل دعم وسط الفريق للموسم القادم، باقتراب رحيل أندير هيريرا.

وأما غريمه مانشستر سيتي يريد المزيد من التدعيم، بتأمين لاعب صغير السن يخلف نجمه المخضرم فيرناندينيو.

الصراع يبقى محتدماً والثنائي يمكنه الدخول في منافسة كبيرة، لتقديم أفضل عرض ممكن لإقناع أتلتيكو بالبيع.