ساؤول: لم نستحق الخسارة ولهذا ميسي هو الأفضل بالعالم

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أعرب نجوم أتلتيكو مدريد عن انزعاجهم من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام برشلونة ضمن لقاءات الجولة الـ ١٥ من الدوري الإسباني.

وقال كوكي: "بصراحة أظن أن الكرة لم تكن عادلة لقد قدمنا مباراة جيدة وبرشلونة لم يحصل على الكثير من الفرص للتسجيل لكن بظهور ليونيل ميسي فهو يحسم المباريات بتلك الطريقة لهذا السبب أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "نقلق لأن الفريق في حاجة للأهداف من أجل الفوز لكننا نتحسن في كل مباراة وفي بداية اللقاء ضغطنا عليهم وخلقنا العديد من الفرص لكننا مررنا بلحظات صعبة ولا يمكن أن نلوم الفريق على أي شيء اليوم".

وأكمل: "الفريق بعيد للغاية في جدول الترتيب عن القمة لكن في مباراة اليوم لعبنا بشكل جيد وصنع ميسي الفارق فظهر في كرة ونجح في التسجيل بشكل رائع، وشتيجن أيضًا نجح في منع العديد من الكرات لنا".

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وأنهى بالحديث عن وضع أنطوان جريزمان: "نشكر الجماهير والحديث عن هتافهم ضد جريزمان غير مناسب للوقت الحالي".

وقال زميله كوريا: "اللعب أمام برشلونة صعب دومًا ولا يجب لوم الفريق لقد قدمنا كل ما لدينا حتى نحقق الفوز لكن ذلك لم يحدث في النهاية".

وأضاف: "هم يمتلكون أفضل لاعب في العالم وذلك أمر واضح، عملنا بجد وكان يجب ألا نترك لهم أي مساحات وعندما حدث ذلك سجلوا الهدف".

وأكمل: "علينا أن نستمر في العمل والنتائج ستأتي بالوقت، علينا القتال طوال الوقت من أجل العودة للمنافسة في جدول الترتيب".

وأنهى توماس بارتي تصريحاته نجوم أتلتيكو مدريد وقال: "لقد لعبنا مباراة جيدة وحاولنا التسجيل مبكرًا وأردنا الفوز لكن ميسي سجل من فرصة سانحة وسبب لنا الضرر لكن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية".

وأضاف: "علينا أن نواصل العمل ومثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم لل يمكننا أن نقوم بشيء عندما لا يحالفنا التوفيق".

وصرح: "لا يمكن المقارنة بين أي فريق في العالم وآخر يملك ليونيل ميسي في صفوفه، لقد لعبنا لقاء جيد وخلقنا العديد من الفرص لكنهم سجلوا ونحن لا".

جدير بالذكر أن خسارة أتلتيكو مدريد اليوم جمدت رصيده عند النقطة الـ ٢٥ في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني.