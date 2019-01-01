ساؤول: طريقة رحيل جريزمان سيئة وأتلتيكو أكبر من أي لاعب

ساؤول لاعب وسط ملعب أتلتيكو مدريد يؤكد أن رحيل جريزمان لم يكن بشكل جيد، وأن الفريق لا يقف على أي لاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني ساؤول نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد أن رحيل زميله أنطوان جريزمان لصالح برشلونة لم يكن بأفضل طريقة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن رحيل اللاعب الفرنسي جعل الأمور معقدة بينه وبين النادي.

وقال ساؤول: "جريزمان كان قد قرر الرحيل بالفعل، لكن رحيله رغم ذلك فاجئني بشكل كبير، لقد كان لاعبًا هامًا للغاية بالنسبة لأتلتيكو مدريد ورحيله جعل الأمور معقدة".

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وأضاف: "أتلتيكو مدريد أهم من أي لاعب، طريقة خروجه من النادي لم تكن الأفضل، ولا يجب علينا أن نشعر بالدمار من بعد رحيله".

وأكمل عن كوستا: "هو لاعب عظيم، وأحب طريقة تعامله مع الأمور، ذلك يلهمنا بشكل كبير، هو الشخص الذي نحتاجه في هذه الأوقات، هو لاعب يدافع عن الفريق في أصعب الأوقات، كما فعل أمام ريال مدريد".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد انتقل لصفوف برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والتي بلغت ١٢٠ مليون يورو.