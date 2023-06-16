أسطورة كرة القدم الفرنسي يبدو مستقبله غامضًا

تطرق المدرب الفرنسي وأسطورة كرة القدم زين الدين زيدان من جديد إلى موعد العودة لمهنة التدريب قائلًا إن ذلك "سيأتي" قريبًا.

وقال زيدان في تصريحات له على هامش حضور مؤتمر بعنوان "صالون كرة القدم" في مدينة أكس أون بروفانس القريبة من مارسيليا مسقط رأسه في فرنسا مازحًا: "أفتقد الوجود هنا حتمًا، ولكن جسديًا..".

وأضاف عن موعد عودته إلى التدريب من جديد قائلًا: "سيأتي.. لا أعرف متى لكنه سيأتي!".

وبعد فوزه بكل شيء مع ريال مدريد، غادر الفرنسي الذي سيبلغ من العمر 51 عامًا في غضون أسبوع النادي الملكي في عام 2021، وارتبط اسمه بانتظام بالمنتخب الفرنسي وكذلك بعض الأندية على وجه الخصوص باريس سان جيرمان وريال مدريد، وسط رفضه بشكل متكرر العروض الأكثر سخاء من الشرق الأوسط، الوجهة التي باتت رائجة لنجوم كرة القدم حول العالم في الفترة الأخيرة.