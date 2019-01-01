الانتقالات

زينيت يسخر من روما في تقديم مالكوم!

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Divulgação
والنادي الإيطالي يرد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سخر زينيت سان بطرسبرج الروسي من روما الإيطالي خلال إعلانه عن تعاقده مع البرازيلي مالكوم قادماً من برشلونة.

جاء ذلك حيث نشر زينيت لقطات في فيديو تقديم اللاعب، تتحدث عن مسيرته ومن بينها فترته في روما من 22 يوليو 2018 وحتى اليوم التالي 23 يوليو!

كان برشلونة في ذلك الوقت قد خطف الصفقة التي كانت على وشك الحسم لصالح روما، مقابل 41 مليون يورو لناديه السابق بوردو الفرنسي.

من جانبه رد حساب روما عبر تويتر:"كنا فخورين للغاية بامتلاكنا لك يا مالكوم. الآن اذهب واصنع العظمة في الدوري الروسي. حظاً طيباً في زينيت".

يذكر أن البرازيلي أكمل انتقاله إلى زينيت مقابل 45 مليون يورو موقعاً عقده الجديد لمدة 6 سنوات.

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