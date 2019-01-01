زينيت يتوصل لاتفاق مع برشلونة على ضم مالكوم

الصفقة تصل قيمتها 40 مليون يورو

اقترب الجناح البرازيلي مالكوم، من الرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال إلى نظيره الروسي زينيت خلال سوق الانتقالات الحالي.

مالكوم كان على وشك الانضمام لروما الصيف الماضي، قبل أن ينقض برشلونة على الصفقة في اللحظات الأخيرة ويتعاقد معه.

ومع ذلك لم يشارك اللاعب بشكل منتظم تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، ليقرر الرحيل بحثاً عن فرصة جديدة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت توصل زينيت لاتفاق نهائي مع برشلونة على ضم مالكوم.

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ويتواجد حالياً خافيير ريبالتا المدير الرياضي للنادي الروسي في إسبانيا، من أجل حسم كافة التفاصيل الأخيرة، تمهيداً للإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة انتقال صاحب الــ22 عاماً لزينيت حوالي 40 مليون يورو.