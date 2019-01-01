زينشينكو يحقق مباراته الأولى دون فوز في البريميرليج

بعد 23 انتصارًا متتاليًا.. عجلة انتصارات زينشينكو في البريميرليج تتوقف بالتعادل أمام توتنهام

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فشل زينشينكو في تحقيق الانتصار خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ مشاركاته القصير في البطولة

وتعادل مانشستر سيتي أمام توتنهام في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد.

وشارك النجم الشاب أولكسندر زينشينكو في المباراة كظهير أيسر أساسي، ليلعب المباراة الأولى له في البريميرليج دون تحقيق الفوز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وشارك زينشينكو من قبل في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي، وحقق فيهم الفوز جميعًا.

وفي المباراة رقم 24، فشل مانشستر سيتي في الانتصار بمشاركة زينشينكو على مستوى البريميرليج لأول مرة، ليتوقف عداد انتصاراته ويحقق تعادله الأول في البطولة.

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد خرج على يد توتنهام من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال منافسات العام الماضي.