زينتشينكو: يغتصبون النساء ويأكلون الكلاب .. أرفض أن يكون لي أصدقاء من روسيا!

أكد أوليكساندر زينتشينكو نجم فريق مانشستر سيتي على رفضه التام لأن يكون له أصدقاء من روسيا حتى من الفرق الرياضية التي سبق له اللعب لها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "جارديان"، وأكد خلالها أنه تلقى مكالمات من مجموعة من نجوم فريق أوفا الروسي الذي سبق له اللعب في صفوفه.

وقال زينتشينكو: "كان لدي بعض الأصدقاء هناك، دائرة صغيرة منهم في الواقع، الآن قمت بتقليص العدد إلى صفر تقريبًا".

وأضاف: "أنا محبط للغاية، هؤلاء الأشخاص الذين أعرفهم اتصلوا بي بمجرد حدوث الغزو، وقالوا إنهم متأسفون ولا يستطيعون تغيير الواقع".

وأردف: "بكل تأكيد لديهم القدرة على ذلك، طالما بقيتم على صمتكم فهذا يعني أنكم تدعمون ما يحدث في أوكرانيا الآن، ولا أفهم لما قد يدعموا ذلك".

وأكمل: "ربما يشعرون بالخوف، لأننا نشاهد بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص من روسيا يتم حبسهم للاعتراض والتظاهر".

واستمر في إعرابه عن شعوره بالإحباط وصرح: "نجوم كرة القدم لهم وضع خاص، لو نشروا جميعًا رفضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نفس الوقت، هل سيتم القبض عليهم جميعًا؟! بالتأكيد لا، إنهم يقتلون أطفالنا ويغتصبون النساء والبنات، حتى الكلاب يقتلونها ويأكلونها".

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير السابق ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.