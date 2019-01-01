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الدوري الإنجليزي الممتاز

زينتشينكو يعلن استعداده القتال من أجل مركز في مانشستر سيتي

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Getty Images
زينتشينكو يرفض عرض شيلويل ويعلن انتظاره مركزًا أساسيًا في مانشستر سيتي وسعادته بالعمل مع جوارديولا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال أوليساندرو زينتشينكو النجم الصاعد لمانشستر سيتي إنه سيرفض كل العروض المقدمة له من الأندية داخل إنجلترا وخارجها من أجل تحدي اللعب أساسيًا في فريقه.

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وكان زينتشينكو قد رفض عرضًا مقدمًا من نادي شيلويل، حيث رد عليه بأنه غير مستعد للرحيل عن مانشستر سيتي خلال الوقت الحالي.

ويرى زينتشينكو أن التحدي الحقيقي بالنسبة له يكمن في البقاء في صفوف مانشستر سيتي والمحاربة على حجز مركز أساسي.

وقال زينتشينكو: "أنا سعيد للمشاركة مع مانشستر سيتي وأسعى لحجز مركز أساسي في الفريق، اللعب وسط هذه المجموعة يعد حلمًا لكثيرين"

وأضاف: "في كل يوم أتعلم شيئًا جديدًا من بيب جوارديولا، التواجد تحت يده كلاعب شاب يضيف لك الكثير ويجعلك تتأقلم على كافة الأوضاع"

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يذكر أن زينتشينكو قد تم تصعيده للفريق الأول بمانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، وذلك بناء على طلب شخصي من بيب جوارديولا.  

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