زينتشينكو يعلن استعداده القتال من أجل مركز في مانشستر سيتي

زينتشينكو يرفض عرض شيلويل ويعلن انتظاره مركزًا أساسيًا في مانشستر سيتي وسعادته بالعمل مع جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أوليساندرو زينتشينكو النجم الصاعد لمانشستر سيتي إنه سيرفض كل العروض المقدمة له من الأندية داخل إنجلترا وخارجها من أجل تحدي اللعب أساسيًا في فريقه.

وكان زينتشينكو قد رفض عرضًا مقدمًا من نادي شيلويل، حيث رد عليه بأنه غير مستعد للرحيل عن مانشستر سيتي خلال الوقت الحالي.

ويرى زينتشينكو أن التحدي الحقيقي بالنسبة له يكمن في البقاء في صفوف مانشستر سيتي والمحاربة على حجز مركز أساسي.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وقال زينتشينكو: "أنا سعيد للمشاركة مع مانشستر سيتي وأسعى لحجز مركز أساسي في الفريق، اللعب وسط هذه المجموعة يعد حلمًا لكثيرين"

وأضاف: "في كل يوم أتعلم شيئًا جديدًا من بيب جوارديولا، التواجد تحت يده كلاعب شاب يضيف لك الكثير ويجعلك تتأقلم على كافة الأوضاع"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن زينتشينكو قد تم تصعيده للفريق الأول بمانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، وذلك بناء على طلب شخصي من بيب جوارديولا.