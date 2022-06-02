زينتشينكو باكيًا: أردت الذهاب لأوكرانيا لمحاربة القوات الروسية!

نجم مانشستر سيتي أراد محاربة القوات الروسية في أوكرانيا

اعترف لاعب مانشستر سيتي، أولكساندر زينتشينكو، بأنه كان يرغب بالتواجد في أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية بنفسه.

وكان نجم الفريق السماوي قد خطط للعودة في أعقاب الغزو مباشرةً إلى وطنه في فبراير قبل إقناعه بالبقاء في إنجلترا.

حيث تحدث زينتشينكو مع العائلة والأصدقاء، الذين نصحوه بأنه قادر على إحداث فرق أكبر باستخدام منصته كقوة من أجل الخير.

واصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا اللعب مع السيتي في ظروف غير مسبوقة وقدم عرضًا مذهلاً مساء الأربعاء عندما فازت أوكرانيا على اسكتلندا 3-1.

ويتوجه زينتشينكو وفريقه إلى كارديف يوم الأحد، لمواجهة ويلز في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لبطولة كأس العالم في قطر.

وكان بيب جوارديولا قد أشاد باستمرار بموقف اللاعب وثباته في التصرف السليم كنموذج يحتذى به.

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ظل والد ووالدة زينتشينكو في أوكرانيا، مختبئين في الملاجئ، بينما وقع القصف في إحدى الشوارع التي تحتوي على المستشفى الذي يتواجد جده فيها.

وهو ما جعل لاعب مانشستر سيتي متأثرًا، حيث ألقى خطابه باكيًا خلال المؤتمر الصحفي في اسكتلندا في وقت سابق، اعترف فيه بنيته بالتواجد في بلاده ومحاربة الغزو.

جدير بالذكر أن الظهير الأيسر للفريق السماوي كان أحد رجال المدرب جوارديولا في حسم بطولة الدوري، حيث صنع الهدف الثاني ضد أستون فيلا وهو ما أعاد فريقه للتتويج من جديد.

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