زيزو يعوض طارق حامد - تشكيل الزمالك للقاء بترو أتليتكو الأنجولي

هل يحقق الزمالك الانتصار للتمسك بأمل الصعود؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك شهد تواجد محمود عبد العزيز، بدلًا من طارق حامد الذي يغيب بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب، حميد أحداد.

وجاء على مقاعد البدلاء: "عماد السيد، حازم إمام، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، أيمن حفني، إبراهيم حسن، عمر السعيد".

الزمالك يتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بالمجموعة التي يتصدرها جور ماهيا الكيني بـ6 نقاط، وبترو أتليتكو الأنجولي ثانيًا بـ4 نقاط، متساويًا مع نصر حسين داي صاحب المركز الثالث.