زيزو بديلًا لكهربا - تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

تعرف على تشكيل الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك سيواجه الإسماعيلي، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع العاشر، ضمن منافسات الدوري، مساء اليوم الخميس.

وشهد التشكيل الدفع بمحمد إبراهيم بدلًا من فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو بدلًا من محمود كهربا، بسبب الإصابة.

تشكيلة السويسري جروس في مواجهة الاسماعيلي 📝🔴⚪️ pic.twitter.com/IdkZuQXOlQ — جول مصر (@goaleg) April 18, 2019

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: بهاء مجدي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد، محمد إبراهيم، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب، إبراهيم حسن.

وعلى مقاعد البدلاء: "عماد السيد، عبد الله جمعة، محمد عنتر، حميد أحداد، محمود عبد العزيز، أيمن حفني، عمر السعيد".

الزمالك يسعى لاستعادة صدارته، بعدما فقدها الإسبوع الماضي، بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف.