زيدان ينتظر مكالمة من يوفنتوس لخلافة أليجري

أيام أليجري معدودة في يوفنتوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان، الخيار الأول لقيادة يوفنتوس الإيطالي حال فشل الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وفشل يوفنتوس في الفوز على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، وسقط بهدفين نظيفين، حيث يقترب من الخروج من دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.

ويعيش ماسيمليانو أليجري أيامًا غير سعيدة مع السيدة العجوز، بعدما ودع مسابقة الكأس وقلت حظوظه في التأهل بدوري الأبطال.

ويسعى يوفنتوس للفوز بلقب دوري الأبطال، بعدما ضم رونالدو، وواصل سيطرته المحلية بتحقيق الثنائية 4 مواسم على التوالي.

وحسب توتو سبورت الإيطالية، فأن أليجري سيرحل بنهاية الموسم إذا فشل في تحقيق لقب دوري الأبطال، وسيكون مدرب ريال مدريد السابق هو بديله.

وحقق زيدان 3 ألقاب لدوري الأبطال متتالية مع ريال مدريد، كما يعرف أجواء النادي، بعدما لعب له سابقاً في فترة التسعينات.

المتأهلون حتى الآن إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي 👇



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 آرسنال

🇪🇸 إشبيلية

🇭🇷 دينامو زغرب

🇩🇪 آينتراخت فرانكفورت

🇮🇹 نابولي

🇦🇹 سالزبورج

🇪🇸 فالنسيا

🇪🇸 فياريال

🇷🇺 زينيت pic.twitter.com/xuS1Y2Qi7Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

ويمتلك زيزو فرصة تدريب تشيلسي ليحل بدلاً من ساري الذي يقنع جماهير البلوز، وكذلك مانشستر يونايتد، في حال لم تقرر إدارة الشياطين الحمر تجديد التعاقد مع النرويجي أولي جونار سولشار.

ويعد يوفنتوس الأوفر حظًا كونه لاعب سابق للفريق، مع تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتجربة جديدة للفرنسي بعد عام من الراحة.