زيدان يكشف مصير بيل بعد أزمته في ويلز

تعرف على تصريحات زيدان حول موقف بيل

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ أزمة جاريث بيل أخذت أكثر من حجمها وأنّه لا يهتم سوى بما يحدث داخل الميدان.

بيل رفض شعار "ويلز. جولف. مدريد. بهذا الترتيب" أثناء احتفال منتخب بلاده بالتأهل إلى أمم أوروبا يورو 2020.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: "قضية بيل أخذت جلبة أكبر من حجمها, أهم شيء التركيز على الملعب ولا أهتم بما يٌقال خارج الملعب ولا أستمع إلى التعليقات المختلفة".

وتابع: "مهما تعددت الأسئلة فأجابتي لن تتغير. بيل لاعب في الفريق ونحن نهتم به ولا أود الحديث عن تفاصيل أخرى. لقد عاد بصورة طبيعية إلى التدريبات وجاهز لخوض المباريات".

وحول ما قاله جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن علاقته الطيبة برئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، علّق زيزو: "لديّ أنا أيضًا علاقة قوية مع الرئيس، لقد جلبني إلى النادي لاعبًا ومدربًا وبالطبع أنا ممتن له للغاية".

وأردف: "أتابع ما يقدمه مارتن أوديجارد مع ريال سوسيداد وهو يقدم مستوى جيد للغاية. أعتقد هذه الأمر بمثابة الخبر السار لنا".

زيدان أشار إلى أنّ سبب ارتياح بيل مع ويلز أكثر من ريال مدريد أنّه يتحدث الإنجليزية بصورة أفضل من الإسبانية ولكن لا يوجد أي سبب آخر مشيرًا إلى أنّ صاحب الـ 30 عامًا يحب النادي ولا يُمكن نسيان ما قدمه في نهائي كييف.

واختتم: "انتقال مورينيو إلى توتنهام لم يؤثر عليّ فالأمر لا يهمني. ريال سوسيداد فريق صعب للغاية ويقدم مستويات قوية في الليجا ولذلك تركيزنا الرئيسي عليها ثم بعد ذلك نفكر في مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يمتلك ذات الرصيد من النقاط مثل برشلونة إلا أنّه يحتل المركز الثاني لفارق الأهداف.