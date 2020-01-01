زيدان يكتشف خليفة حكيمي في مدريد!

ولم يكلفه مليماً!

كشف تقرير إعلامي إسباني عن الحل المبتكر لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من أجل تعويض بيع أشرف حكيمي إلى إنتر وسد العجز في الجبهة اليمنى مستقبلاً.

حكيمي انتقل إلى إنتر مقابل قرابة 40 مليون يورو في الأيام الماضية، ليصبح ريال مدريد يملك فقط داني كارفخال يمين الدفاع، ويتواجد كذلك ألفارو أودريوزولا معاراً في بايرن ميونخ.

"ماركا" تحدثت أن الحل المبتكر قد يكون هو لوكاس فازكيز، لاعب الجناح في الأساس، الذي شغل مركز الظهير الأيمن في مباراة ديبورتيفو ألافيس بدلاً من كارفخال.

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التقرير تحدث أن زيدان يثق كثيراً في اللاعب الإسباني وقدرته على التكيف واللعب بخط الدفاع مثل إجادته في الهجوم، مما يعطيه حلاً إضافياً في ظل عدم إقناع إيدر ميليتاو كظهير.

نقطة أخرى طرحتها الصحيفة هي أن فاسكيز سبق له وأن لعب بهذا المركز، سواء مع زيدان أمام بايرن ميونخ بالأبطال قبل عامين، أو في السابق مع رافائيل بينيتز وجولن لوبيتيجي.

وأضافت "ماركا" أن الاعتماد على فاسكيز في الدفاع سيفتح له الباب من أجل الاستمرار في الفريق وتمديد عقده الذي ينتهي بحلول 2021.

ريال مدريد انتصر بهدفين نظيفين مساء الجمعة على ديبورتيفو ألافيس، ليقترب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.