زيدان يقنع راموس بالبقاء مع ريال مدريد وتجاهل العروض

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يجلس مع القائد سيرجيو راموس ويقنعه بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اجتماع كان قد جرى بين كل من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقائد الفريق سيرخيو راموس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الاجتماع جاء بطلب من زيدان الذي حاول إقناع راموس بعدم الرحيل عن ريال مدريد.

نواصل استعراض حكايات نهائي دوري الأبطال قبل انطلاق صافرة حكم المباراة النهائية للموسم الجاري بين ليفربول وتوتنهام في مدريد يوم الأول من يونيو القادم 🙌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن زيدان نجح في مسعاه بنهاية الاجتماع الذي استمر لعدة دقائق بينه وبين النجم الإسباني، حيث أقنعه بالاستمرار مع الملكي.

وأكد زيدان لراموس أنه أحد العناصر الأساسية في خطته للموسم المقبل، وأنه لديه دورًا حيويًا مع الفريق فيما يخطط له المدرب الفرنسي.

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وكانت تقارير صحفية قد خرجت يوم الجمعة أكدتها "ماركا" نفسها تحدثت عن وجود عروض من كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان للنجم الإسباني يفكر فيها للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة في مارس الماضي كانت قد أكدت أن علاقة راموس برئيس النادي فلورنتينو بيريز قد تعكرت عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.