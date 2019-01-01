زيدان يفكر في تغيير طريقة اللعب لأجل هازارد ومودريتش الضحية

هل يلعب زيدان بثلاثي في الخلف مرة أخرى؟

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يخطط زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لتغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2 وذلك للحصول على أقصى استفادة ممكنة من الوافد الجديد إدين هازارد.

ريال مدريد لم يحقق سوى انتصار وحيد في المباريات التحضيرية كما خسر بسباعية مقابل 3 أهداف في الديربي ضد أتلتيكو.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ زيدان يحاول تحرير البلجيكي من الواجبات الدفاعية لذلك يفضل اللعب بثلاثي في الخلف ومنح هازارد الحرية المطلقة.

وبحسب الصحيفة فإن التشكيل الأساسي يتكون من إيدير ميليتاو وسيرخيو 0ورافائيل فاران في الدفاع بينما يلعب مارسيلو وداني كارفاخال على الأطراف.

وفي الوسط يتواجد توني كروس وكاسيميرو بجانب هازارد أمامهم لوكا يوفيتش وكريم بنزيما.

وبهذه الطريقة فإن لوكا مودريتش لن يشارك بصورة منتظمة مع الفريق ولن يتم الاعتماد عليه كثيرًا.

جدير بالذكر أنّ مودريتش غير متواجد في قائمة الملكي لمواجهة سالزبورج وديًا وقد يقرر زيدان الاعتماد على هذه الطريقة في اللقاء.