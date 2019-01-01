زيدان يعلن تمسكه بالإبقاء على فاران في ريال مدريد

مدرب الميرينجي يرفض رحيل فاران عن قلعة سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تمسكه بالإبقاء على اللاعب رافاييل فاران داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وكانت تقارير عديدة قبد ربطت اسم اللاعب الفرنسي بالانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولكن زيدان الذي بدأ ولايته الثانية مع ريال مدريد مؤخرًا أكد على أن مواطنه لم ينهِ رحلته مع الناد الملكي بعد".

وقال زيدان: "فاران سعيد باللعب مع الفريق، من الطبيعي أن تثار الشائعات حول مستقبله لأن أكثر من فريق يريد الحصول على خدماته، ولكني أراه الآن رابع أقدم لاعب في الفريق".

كما أضاف مدرب الميربنجي: "يكتب ويقول الناس ما يريد أن يسمعه البعض، فاران يلعب هنا منذ ثماني سنوات ويقدم أداءً رائعًا".

يشار إلى أن فاران البالغ من العُمر 25 عامًا والمتوج بكأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده فرنسا، كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.