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أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام إسبانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لا تحركها الرغبة في الثأر. ويُعدّ النجم الأسطوري لاعبيه لمواجهة نارية من مباراتين أمام بطل العالم الحالي، وذلك عقب قرعة البطولة التي أُجريت يوم الجمعة.

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مواجهة من العيار الثقيل في ربع النهائي

أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية لدوري الأمم الأوروبية عن مواجهة نارية، إذ سيلتقي منتخب فرنسا بقيادة زيدان نظيره الإسباني، بطل أوروبا والعالم الحالي. وبعد أن ضمن المنتخب الفرنسي صدارة مجموعته، كان يأمل في طريق أسهل، لكنه وجد نفسه في مواجهة أشد خصومه في الفترة الأخيرة. وستمثل هذه المواجهة ذات المباراتين أهم اختبار تكتيكي لزيدان منذ توليه قيادة المنتخب الوطني. كما تأكد موعد المواجهة، إذ تُقام مباراة الذهاب في فالنسيا يوم 25 مارس، على أن تليها مباراة الإياب الحاسمة على ملعب ستاد دو فرانس بعد ثلاثة أيام.

ويشير التاريخ إلى مهمة صعبة تنتظر الفرنسيين، الذين عانوا أمام جيرانهم عبر الحدود. فقد خرجت إسبانيا منتصرة في آخر ثلاث مواجهات رسمية بين المنتخبين، من بينها فوز حاسم بنتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، ومباراة مثيرة غزيرة الأهداف انتهت بنتيجة 5-4 في النسخة السابقة من دوري الأمم. والأبرز من ذلك أن ذكريات الهزيمة الواضحة بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم الصيف الماضي لا تزال تخيّم على لاعبي المنتخب الفرنسي.

زيدان يغلق باب الحديث عن الثأر المونديالي

قلّل زيدان من الحديث عن مهمة انتقامية، رافضًا سريعًا الرواية القائلة إن فريقه يسعى لتصفية حسابات قديمة. ورغم الرهانات المرتفعة بلا شك والذكريات المريرة لخيبة نصف نهائي كأس العالم الأخيرة، يصر لاعب الوسط الأسطوري الذي تحول إلى التدريب على أن لاعبيه يتطلعون إلى المستقبل فقط بدلًا من التوقف عند خيبات الماضي.

وقال زيدان، بحسب ما نقله موقع فوت ميركاتو: «كنا نعلم أننا سنواجه منتخبًا قويًا. سيكون إذن منتخب إسبانيا، بطل العالم الحالي. نعرفه جيدًا، لكن الملاحظات رُصدت من مبارياته الأخيرة، وسنحلل كل ذلك مع طاقمي الفني. للذهاب بعيدًا في أي بطولة، عليك في كل الأحوال أن تلعب أمام أفضل المنتخبات وتُقصيها».

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وأضاف: «إنها ليست ثأرًا لنصف نهائي كأس العالم، بل بطولة أخرى بمجموعة جديدة. والهدف يبقى كما هو: بلوغ المربع الذهبي والفوز بدوري الأمم».

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الاستعداد لفترة التوقف الدولي في مارس

ويرى زيدان أن التطور المستمر لفريقه على الصعيدين التكتيكي والبشري، إلى جانب الأجواء المختلفة لبطولة جديدة كليًا، يجعل أي نتائج تاريخية أو مواجهات سابقة غير ذات صلة على الإطلاق بمشوار المنتخب الحالي. وشدد على أن الدافع النفسي الأساسي والأهم للفريق يبقى راسخًا في المكانة الكبيرة للتتويج بلقب البطولة نفسه، لا في هوية المنافس الذي يقف في طريقه أو في تاريخ التنافس معه.

وتابع المدرب البالغ من العمر 54 عامًا: «من الآن وحتى ذلك الحين، سنتابع اللاعبين الذين كانوا معنا في نوفمبر وغيرهم من أجل إعداد أفضل قائمة لهذا التحدي الجميل. أعلم أن لديهم جميعًا مباريات مهمة مع أنديتهم، وأننا لن نلتقي إلا بعد أربعة أشهر، لكنني واثق من أنهم سيضعون هذا الموعد الكبير في زاوية من أذهانهم ليكونوا جاهزين في مارس».

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الكشف عن الطريق المحتمل إلى نصف النهائي

وتزداد أهمية مواجهة ربع النهائي بالنظر إلى الطريق المحتمل نحو النهائي. فإذا نجحت فرنسا في تجاوز عقبة إسبانيا، فستواجه الفائز من مواجهة ربع النهائي بين هولندا والبرتغال. ويعني ذلك أن الطريق نحو لقب دوري الأمم سيبقى صعبًا بصرف النظر عن نجاحها في مارس، في ظل وجود عدد من كبار القارة الأوروبية الذين لا يزالون في دائرة المنافسة على اللقب. ومع بدء العد التنازلي لشهر مارس، يترقب عالم كرة القدم مباراة شطرنج تكتيكية بين اثنين من أنجح المنتخبات في العصر الحديث.