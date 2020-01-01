زيدان يعلق على رحيل بيل وجاهزية هازارد

الظهور الأول لريال مدريد في الليجا الأحد

تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قبل الظهور الأول للفريق في مسابقة الدوري أمام ريال سوسييداد، وناقش سوق انتقالات الفريق وجاهزية نجومه.

وغاب الملكي عن الجولة الأولى بسبب امتداد موسمه الفائت بسبب المشاركة الأوروبية، وبداية معسكر الإعداد في وقت لاحق عن بقية الفرق.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء: "امتلكنا الوقت للتحضير، نتدرب اليوم ونلعب غداً، نعرف الوضع، البعض مر بوقت صعب وآخرون استمتعوا باللعب الكرة".

وأضاف: "أملك أفضل اللاعبين هنا، المهم هو جاهزية اللاعبين، ومنهم مارتين الذي تطور العام الماضي معهم والآن معنا، وكذلك هازارد، يجب أن يعمل ويكون مائة بالمائة جاهز، أسينسيو يتدرب بمفرده ولكن بخير بعد إصابة المنتخب".

وأردف الفرنسي: "نريد أن ننتصر في أكبر عدد من المباريات للحفاظ على اللقب، إذا لعبنا كفريق مثلما حدث بعد التوقف الموسم الماضي سنملك فرصة تحقيق الألقاب".

وحول رحيل جاريث بيل: "هناك مفاوضات، أعرف ما قدمه بيل للفريق، تلك الأمور تحدث ولكنه لم يوقع بعد، أتمنى له التوفيق، لم أتحدث معه، إذ كان استمر الموسم الماضي فذلك لسبب وجيه".

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وعن مغادرة لوكا يوفيتش وسيرخيو ريجيلون: "لا يمكن الحديث عن الأمر، ولكن الصحيح أن الوضع قد يتغير من الآن وحتى بلوغ الرابع من أكتوبر، نملك لاعبين في كل مركز ولذا أتمنى التوفيق لريجيلون".

يذكر أن اللقاء سيكون الأول بشكل رسمي لمارتين أوديجارد بقميص ريال مدريد منذ عودته هذا الصيف لصفوف الفريق من خصم الغد سوسييداد.