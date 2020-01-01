زيدان يضغط على لاعبيه لإنقاذ منصبه بريال مدريد

المدرب الفرنسي يريد تفادي الفشل الكامل

يؤمن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بضرورة الحصول على بطولة هذا الموسم، من أجل استمراره على دكة بدلاء النادي الإسباني لفترة أطول.

ريال يبتعد عن برشلونة بنقطتين فقط بصدارة الدوري الإسباني، وخسر ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي على ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف.

صحيفة "سبورت" أكدت أن زيدان يعمل حالياً مع لاعبيه بعد العودة للتدريبات مرة أخرى، من أجل ضمان الخروج من الموسم الحالي ببطولة لتأمين موقعه بالنادي.

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وأوضحت أن المدرب الفرنسي يضغط على لاعبيه هذه الأيام بالتدريب، تمهيداً للعودة المنتظرة للنشاط الرياضي الذي توقف في مارس الماضي سبب انتشار فيروس كورونا.

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ويأتي ذلك لرغبة زيدان لتفادي سيناريو الخروج بموسم صفري بدون بطولات، مما سيمثل فشلاً كاملاً له قد يضعف من مكانته أمام فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

يذكر أن المدرب الفرنسي صرح بنفسه الأربعاء الماضي، مشدداً على عدم وجود أي بديل أمامه سوى إنهاء الموسم الحالي ببطولة، متمسكاً بالأمل في الفوز بالدوري الإسباني على وجه التحديد.