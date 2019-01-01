زيدان يشيد بأداء هازارد ويقلل من خطأ أريولا

المدرب الفرنسي سعيد عقب الفوز على غرناطة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني بنجم فريقه وأبرز صفقات صيفه إيدين هازارد عقب الفوز على غرناطة 4-2 ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

وقال زيدان عن هازارد بعد أن سجل للمرة الأولى:"نحتاج إيدين في تلك الحالة، أن يلعب جيداً ويسجل. لقد كان سعيداً في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة. نحن سعداء لأجله عقب هذا الهدف، ونتمنى أن يكون الأول بين الكثير".

وأضاف:"أردت منه أن يؤدي مباراة مشابهة، من الطبيعي أننا نريده جميعاً بخير، لقد كان قادراً على خلق تمريرات حاسمة بالإضافة إلى التسجيل أيضاً".

أما عن خطأ الحارس الجديد ألفونس أريولا في الهدف الأول للخصم قال:"ليس لدي ما أحدثه بشأنه، هو يعلم بالفعل أنه ارتكب خطأ صغيراً".

وأوضح:"بالنسبة لي إذا رأينا المباراة ككل، لقد لعب بشكل جيد للغاية. ليس فقط لإيقاف التسديدات بل لتواصله مع الدفاع أيضاً. أنا سعيد لأجله".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا في الوقت الحالي، برصيد 18 نقطة من أول 8 جولات.