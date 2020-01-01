زيدان يستدعي مدافع فريق الكاستيا لتعويض إصابات ريال مدريد

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعلن عن استدعاء اللاعب الشاب فيكتور شوست من صفوف الكاستيا.

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الدوري الإسباني المقبلة أمام ليفانتي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن اللاعب فيكتور سوشت تم تصعيده من أجل تلك المباراة.

ويعاني ريال مدريد بالفعل من العديد من الغيابات في تلك المباراة بسبب الإصابات، مما أجبر زيدان على استدعاء 20 لاعبًا فقط لمواجهة ليفانتي.

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القائمة يغيب عنها إيدير ميليتاو وإيدين هازارد وتوني كروس وداني كارباخال بالإضافة لألفارو أودريوزولا وماريانو.

وجاءت القائمة كالتالي:

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تيبو كورتوا، أندير لونين، ديجو ألتوبي.

سيرخيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو، مارسيلو، فيرلاند ميندي، فيكتور شوست.

لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، مارتين أوديجارد، إيسكو.

كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسوس، ورودريجيو.

وكان ريال مدريد قد فاز مؤخرًا على نظيره بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وهو الفوز الثاني على التوالي للملكي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط.