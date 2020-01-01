زيدان يستخدم 5 ضحايا لضخ الأموال في ريال مدريد

القائمة المستبعدة من حسابات زيدان الموسم القادم

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، خطة شاملة من أجل توفير مبلغ مالي قيمته 121 مليون يورو، من مبيعات لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال يعاني كمختلف الأندية الأوروبية، من أزمة مالية قوية سيمتد تأثيرها لبضعة أشهر، بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

النادي الإسباني قرر تخفيض أجور لاعبيه بنسبة تصل من 10 إلى 20% للحد من تأثير هذه الأزمة، لكنها لن تكون الخطوة الأخيرة لتوفير الأموال.

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صحيفة "as" أكدت استعداد ريال للتخلي عن أربع أو خمس ضحايا في الميركاتو الصيفي، قبل التفكير في أي تعاقدات جديدة لتدعيم الفريق.

الضحية الأولى بكل تأكيد هو الويلزي جاريث بيل صاحب الراتب الضخم، الذي مر بالعديد من المشاكل والخلافات مع المدرب الحالي زين الدين زيدان، ليصبح رحيله عن سانتياجو برنابيو هو الاحتمال الأقرب.

خاميس رودريجيز يتماثل موقفه تماماً مع بيل، حيث يحاول وكيل أعماله خورخي مينديش البحث عن عروض له من بعض أندية الدوري الإنجليزي.

وينضم لهما الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز، وكل من ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا، مع إمكانية غير مؤكدة لرحيل ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق وجلب لاعب آخر بنفس المركز.

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ويعتبر دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني، هو المرشح الأقرب للانضمام لريال مدريد بمركز قلب الدفاع، بناء على رغبة زيدان الذي يراقب اللاعب منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يحصل ريال على مبلغ تصل قيمته 121 مليون يورو من بيع القائمة التي وضعها زيدان وفقاً للقيمة السوقية الحالية لهم، بالإضافة لتوفير رواتبهم التي يصل مجموعها لـ75 مليون يورو.