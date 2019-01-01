زيدان يستبعد فاران ومودريتش وكروس من مباراة هيوسكا

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة هيوسكا في الدوري الإسباني

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، استبعاد رافائيل فاران ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسينسيو قبل مباراة هيوسكا في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتواجد في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وأعلن الفرنسي قائمة الفريق لمباراة هيوسكا والتي شهدت غياب كروس ومودريتش وفاران وأسينسيو لأسباب فنية بينما لن يشارك تيبور كورتوا بداعي الإصابة.

كما شهدت القائمة عودة لوكاس فاسكيز وماركوس ليورنتي من الإصابة ودخول براهيم دياز.

وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، لوكا زيدان، ألتوبي.

الدفاع: فاييخو، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيليون.

الوسط: كاسميرو، فالفيردي، ليورنتي، براهيم، إيسكو، داني سيبايوس.

الهجوم: ماريانو دياز، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي كما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.