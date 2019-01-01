زيدان يستبعد راموس من قائمة ريال مدريد للقاء إيبار

تغييرات جديدة في مباراة الغد لريال مدريد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

واصل المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عملية المدوارة واستبعاد الأسماء في مباريات ريال مدريد، في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويسعى زيدان للوقوف على أبرز الأسماء التي قد تُكمل معه مستقبلاً، في الموسم المقبل.

حيث أجرى زيزو، أكثر من تغيير في مباريات الملكي الثلاثة، أمام سيلتا فيجو وهويسكا وفالنسيا.

وغاب القائد سيرجيو راموس عن قائمة زيدان التي ستواجه إيبار ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا.

وضمت القائمة ظهور الحارس الشاب، موها ليكمل قائمة الفريق التي ضمت 19 لاعباً.

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فهل ينجو الايطالي من مقبرة المدربين؟! 🙅#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/M6zh7VPRbI — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وسيغيب مارسيلو بسبب تراكم البطاقات وحصوله على إنذار أمام فالنسيا.

فيما يتواصل غياب، كورتوا، كارفخال، ماركوس لورينتي، فينسوس جونيور بسبب الإصابة.