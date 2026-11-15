«بالطبع هذا أمر مزعج!» .. زيدان يرد على شائعات اشتباكه مع مبابي

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نفى زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بشدّة وجود أي خلاف بينه وبين القائد كيليان مبابي. وقال زيدان، قبيل المواجهة الحاسمة أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية، إن تكهّنات وسائل الإعلام بشأن العلاقة بينهما كاذبة تمامًا ومزعجة.

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زيدان يرد على شائعات الخلاف مع مبابي

وضع المدير الفني لمنتخب فرنسا زين الدين زيدان حدًا نهائيًا لأي حديث عن علاقة متوترة مع قائد المنتخب الوطني كيليان مبابي. وخلال حديثه قبل المواجهة الحاسمة أمام تركيا يوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية على أرضية ملعب بوردو، تصدى زيدان لتكهنات وسائل الإعلام بشكل مباشر.

ومع حاجة المنتخب الفرنسي إلى الفوز لحسم التأهل بصورة مشرفة، أكد المدرب أن الوحدة داخل المعسكر تبقى مطلقة.

«العلاقة على ما يرام تمامًا»

سرعان ما تحولت أسئلة المؤتمر الصحفي نحو الخلاف المُشاع بين المدرب ومهاجمه النجم قبل المباراة التي ستُقام على ملعب ستاد أتلانتيك. وبملامح هادئة، أوضح زيدان أن قصص الخلاف بعيدة كل البُعد عن الحقيقة.

وقال زيدان بحزم: «لا أفهم تمامًا ما يُكتب. لن أدخل في هذا الجدل، فالعلاقة مثالية. بالنسبة للاعب وبالنسبة لي أيضًا. لا أستطيع إيقاف ما يُقال».

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وعندما سُئل عمّا إذا كانت هذه التقارير المتواصلة قد أثارت استياءه، اعترف لاعب الوسط السابق بأن التكهنات بدأت تفقد صبره، مضيفًا: «نعم، الأمور التي تصلني مزعجة بالطبع».

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الخطط التكتيكية وآخر مستجدات التشكيلة لمواجهة تركيا

على أرض الملعب، أكد زيدان أن مبابي سيبدأ المباراة في مركزه المفضل، قائدًا ثلاثي الهجوم ضمن خطة 4-3-3 فيما يسعى منتخب فرنسا لتعويض الخسارة 3-1 أمام إيطاليا. وأشار زيدان بخصوص نجمه قائلًا: «بالطبع هذا يغير كل شيء، نفضّل أن يكون معنا على ألّا يكون».

وفي مكان آخر داخل المعسكر، تدرب المهاجم الشاب ديزيريه دويه رغم معاناته من سن غير مستقر بعد تلقيه ضربة بالكوع من دافيدي فراتيزي. وفي الوقت ذاته، يُرجَّح أن يساند لاعبون مثل مايكل أوليسي وبرادلي باركولا مبابي في الهجوم، مع توقع إجراء تغييرات دفاعية في ظل سعي المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز.

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كل الأنظار تتجه نحو قمة بوردو أمام تركيا

تحمل مواجهة مساء يوم الأحد على ملعب ستاد أتلانتيك أهمية كبرى، فيما يطمح المنتخب الفرنسي إلى العودة بقوة وحسم تأهله بأسلوب مشرف. ويدرك رجال زيدان أن تقديم أداء قوي أمام تركيا سيمحو ذكريات انتكاستهم في سان سيرو.

ومع تركيز المنتخب التام وجاهزية قائده لقيادة خط الهجوم، فإن فرنسا مستعدة لتقديم أداء يفرض به المنتخب كلمته في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة.