زيدان يحكي ذكرياته في كرة القدم: كنت فقط أشرب الماء وأنام جيدًا

تعرف على تصريحات زيدان حول بداية مسيرته في كرة القدم

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد، حول بداية مسيرته الكروية وكيفية تحقيقه النجاح كلاعب والصعوبات التي واجهها.

زيدان لعب لعدد من الأندية الأوروبية أهمها يوفنتوس وريال مدريد كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في 2002 واعتزل اللعبة في 2006.

وقال بطل كأس العالم 1998 في تصريحات لشبكة OTRO: "الأمر كان واضحًا بالنسبة لي منذ البادية لم أكن أهتم بأي شيء سوى لعب كرة القدم رغم الصعوبات في المدرسة ورفض أهلي".

وتابع: "بمجرد سماح أهلي لي بممارسة اللعب انضممت إلى فريق كان وشاهدت اللاعبين في الميدان وقلت لنفسي إنني أود أن أكون كذلك".

زيدان - الذي انضم إلى كان بعمر 17 عامًا - أكد أنّه لم يكن مثل البقية بل اهتم بالنوم جيدًا وعدم احتساء الخمر أو السهر ليلًا.

قررت أن أصبح مدربًا فقط حينما قيل لي أنت لا تصلح لذلك»، مقولة للأسطورة كرويف تلخص 68 عامًا عاشها مؤسس الجيل الذهبي لبرشلونة الإسباني والذي تمرد على قواعد كرة القدم ونواميس الحياة ⚽️ pic.twitter.com/zRrAKniIox — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وأردف: "كل ما كان يهمني أنّ أكون اللاعب الأفضل مهما كلف الأمر. أردت أن أجعل أهلي فخورون بي وأعيش الحياة التي اخترتها لنفسي".

واختتم: "الآن الأمور اختلفت بسبب كثرة المواهب الشابة ولذلك يجب على كل لاعب أن يظهر نقاط اختلافه وتميزه عن باقي اللاعبين. اللعبة اليوم أكثر سرعة وهناك الكثير من المواهب التي لا تشعر بالقلق من ارتكاب الأخطاء".

جدير بالذكر أنّ الفرنسي حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد مدربًا.